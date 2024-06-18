В Татарстане у депутата Госсовета нашли лишнее имущество в декларации

Фото: Максим Платонов

По представлению прокуратуры Татарстана к ответственности привлечена депутат Госсовета РТ, допустившая нарушения при предоставлении декларации. Об этом заявил прокурор РТ Альберт Суяргулов в интервью ведомственному журналу «Право и жизнь в Татарстане».



Как выяснило «Реальное время», претензии к отчетности о доходах, расходах и имуществе депутата возникли из-за внесения данных об уже отчужденном имуществе. Один из источников уверяет — речь об автомобилях Pontiac и Alfa Romeo, которыми ранее владел супруг дамы-депутата. О переходе прав собственности на эти иномарки женщина не знала и указала их в числе семейного имущества.

Впрочем, в той же декларации проверяющие обнаружили и пробелы — по части не указанных счетов супруга и его долей в организациях, а также отсутствие информации и получении части дохода самой народной избранницей.

Заметим, что за предоставление недостоверных сведений ранее ряд депутатов районного и городского уровня в Татарстане были лишены мандатов. Правда, в их случае поводом стали укрытые активы.

В данном случае вопрос о лишении статуса депутата не ставился — по результатам рассмотрения прокурорского представления народной избраннице объявили предупреждение. В составе Госсовета Татарстана она работает на постоянной основе и входит в состав нескольких комитетов.