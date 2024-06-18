Ирак, Иордания и Руанда исчезли из списка стран, подписавших коммюнике саммита по Украине

Фото: Динар Фатыхов

Список государств, поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, проходившего в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, сократился на три пункта.

Ирак, Иордания и Руанда сначала присутствовали в перечне стран, подписавших документ, а затем исчезли из него, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МИД Швейцарии.

Напомним, коммюнике поддержали 80 участников конференции из примерно 100 делегаций стран и международных организаций. При этом Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР, Таиланд, Индонезия и Мексика не подписали документ.