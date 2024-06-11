Александр Шадриков: «Активная позиция жителей — это залог успеха»

Кто закидывает Минэкологии десятками жалоб с одного адреса, какие реки в Татарстане самые грязные и что мешает инспекторам ловить нарушителей

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. Львиная доля выявленных нарушений — несанкционированные свалки, которые сейчас ликвидируются. В федеральный проект «Чистая вода» включают реки — расчистку русла Мелекески и экореабилитацию Ноксы, которую называют одной из самых грязных татарстанских рек. Тем временем со дна Казанки выуживают огромное количество пластика, который мог там оказаться только по халатности человека. А еще экологи разводят руками: фиксируя нарушения, инспекторы зачастую не могут определить, кто их заказал — полномочий на это не имеют. Вот и копятся безнаказанно гигантские свалки строительного мусора, засыпаются овраги под дальнейшую застройку, сбрасываются непонятно чьи стоки в реку Киндерку и творятся иные экологические непотребства. Но работа идет: республика лидирует в экологическом рэнкинге, нацпроект продолжается, экопросвещение процветает. А министр экологии Александр Шадриков призывает продолжать делать добрые дела во благо природы.

С Голубых озер уберут все купальни, а Нокса — одна из самых грязных рек Татарстана

Работа по нацпроекту «Экология» продолжается. Сейчас формируется новый федеральный проект «Вода России». О том, как собирается участвовать в нем республика, рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге, посвященном окончанию санитарно-экологического двухмесячника и выполнению нацпроекта «Экология».

Татарстан предлагает включить в проект строительство и реконструкцию 17 очистных сооружений и ливневок на 18,3 млрд рублей. Кроме того, республика уже заявила на новый федпроект 29 мероприятий по реабилитации рек и озер на общую сумму в 4,4 млрд рублей. Расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах уже вносится в проект, это согласовано: в течение 2025—2026 годов на эту работу планируется потратить 320,7 млн рублей. Также Минприроды России предварительно одобрило включение в список программы экореабилитации Ноксы.

Каждый проект, который проводят в республике экологи, обязательно обсуждается с научным сообществом. Замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов рассказывал на брифинге о том, как проходит работа над Голубыми озерами в бассейне Казанки, которые прямо сейчас фокусно исследуются по поручению раиса Татарстана. Уже предложены конкретные природоохранные меры: вывод всех купален и видов активности за пределы озер.

— Мы поддерживаем это решение, — рассказывает ученый. — Речь идет не только об обустройстве территории вокруг, но и о заказнике «Голубые озера». Это будут новые обустроенные экотропы, новая интересная информация, ранее неизвестная широкой общественности.

Исследуют ученые и реки республики. По их мнению, с Казанкой все не так плохо. А вот с Ноксой — настоящая беда.

— Нокса — одна из самых грязных рек Татарстана. Не менее половины ее течения находится на урбанизированной территории. Стоки большей частью не канализованы, поступают в водоток, в них мы обнаруживаем широкий спектр загрязняющих веществ. Минэкологии неслучайно спроектировало программу по ее экореабилитации! Мы будем курировать научные работы на ней, — рассказывает Дмитрий Иванов.

Со дна Казанки грузовиками вывозят пластик

Однако Дмитрий Шиллер, председатель реготделения РГО в Татарстане, рассказывал, что и у Казанки немало проблем, и чтобы их решить, был начат проект «Свободный ток». Шиллер объясняет: нельзя вырывать отдельную реку из контекста, потому что реки впадают друг в друга. А значит, проблема одной реки становится проблемой следующей, и в конечном итоге пострадает самая крупная, в которую они все впадают (в нашем случае Волга).

Для того чтобы расчищать русло Казанки от завалов скопившегося мусора и упавших деревьев, РГО вместе с Минэкологии в 2022 году начало проект «Свободный ток». В 2022-м из бюджета Татарстана на него было выделено 2,9 млн рублей, и еще 1,3 млн — грант РГО. В 2024-м из бюджета республики на «Свободный ток» ушло 5 млн рублей, в 2024-м будет потрачено еще 6,1 миллиона.

— Проект «Свободный ток» был начат с исследования Казанки и 13 ее притоков первого порядка на протяжении 390 километров. Мы увидели, что местами завалы полностью преграждали реку. Было обнаружено 72 завала! В 2023-м очистили 25 из них — на каждый километр по одному. Высота самого большого была 3 метра над уровнем воды, а по ширине — 7 метров. После очистки река «задышала». В этом году мы очистили уже семь завалов, пройдя 6,5 километра. Подняли уже 390 кубометров древесины и 50 мешков пластика. В прошлом году с 25 км реки было поднято 480 мешков пластика, он мог туда попасть только по халатности человека! — рассказывал Шиллер.

«Если мы хотим вкладываться в вечность, надо вкладываться в людей»

Нынешней весной стало известно, что по итогам ESG-рэнкинга российских регионов за 2022 год Татарстан занял 2-е место, при этом в основном блоке критериев, экологическом, республика — безоговорочный лидер. По предварительным данным за 2023 год, Татарстан вновь в тройке лидеров.

— Такой результат — следствие системной консолидированной работы органов госвласти, науки, бизнеса и населения, — подчеркнул министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

С 1994 года доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязнителей в выхлопных газах, по данным Минэкологии, снизилась в десять раз (с 27,5% до 2,7%). Эта работа продолжается: так, с 6 июня в республике идет новый сезон операции «Чистый воздух». Экологи совместно с сотрудниками ГАИ и РосТрансНадзора проводят рейды по проверке автомобилей.

— Это обусловлено улучшением качества моторного топлива, переходом на газомоторное топливо, а также заменой парка старых автомобилей новыми — более «экологичными». Положительный пример Татарстана по контролю за выхлопами автомашин с прошлого года стал тиражироваться на другие регионы страны, — рассказал министр.

Экологическое просвещение — еще один параметр, по которому оценивают экологическую составляющую в ESG-рэнкинге. Экопросвещение в республике активно: каждый год проходят сотни экоуроков и конкурсов.

— Я много раз говорил, о том, что если мы хотим вкладываться в вечность — надо вкладываться в людей. Активная позиция жителей — это 90% успеха любой природоохранной акции! В этом году во время санитарно-экологического двухмесячника нам помогали 400 тысяч татарстанцев. Только в рамках конкурса «Эковесна» мы получили 1 202 заявки по номинациям «Экопомощник», «Экокоманда», «Экосемья» и «Экообъединение». Самыми активными традиционно стали детские сады и школы, от них поступило 780 заявок, — рассказал Александр Шадриков.

Большой вклад в экопросвещение вносит региональное отделение Русского географического общества. Проекты «Свободный ток», экореабилитация Казанки, возрождение юннатского движения (сегодня в республике 2 200 юных натуралистов) — все они проводятся совместно с РГО. Кроме того, большую помощь в просветительской работе оказывает молодежное движение «Будет чисто». Ряд молодежных инициатив поддержаны на Всероссийской акции «Марафон зеленых дел» и на форуме НКО «Эковолна». В деле экологического просвещения активны и предприятия: так, совместно с «Татнефтью» проводится олимпиада по экологии «Чистое наследие», а в ее поддержку идет экопросветительский марафон в 12 городах республики.

Растет и прозрачность работы природоохранного ведомства. В этом году на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» был проведен конкурс проектов. Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования, разработанная в Татарстане и использующаяся Министерством экологии, стала лучшей в области цифровизации экологии. А главное, с 2024 года для всех желающих в реальном времени открыт доступ к подсистеме «Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы. Кроме того, на экологической карте республики в подсистеме «Зеленые стандарты» создан слой, где отображаются пункты раздельного накопления отходов. Не знаете, куда сдать батарейки, пластик, ветошь? Зайдите на карту и посмотрите, где находятся ближайшие к вам пункты их приема.

Треть всех обнаруженных нарушений — свалки

Сильные результаты республики на экологической ниве можно считать метафорической бочкой меда. Но не обошлось без ложки дегтя, которую подпустил Ильнур Губайдуллин, первый замминистра экологии и главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды. В своем докладе он озвучил цифры по санитарно-экологическому двухмесячнику и обрисовал итоги работы по выявлению нарушений. И выявилось их весьма немало!

Территорию Татарстана «прочесали» с земли, с воды, с воздуха и даже с железной дороги.

В рамках рейдов с ГБУ БДД прошли 30 выездов, нашли 71 нарушение;

Во время двух авиаоблетов — 203 нарушения (в том числе и строительство в водоохранной зоне);

В рамках двух рейдов с РЖД — 45 нарушений.

Работу вело не только Минэкологии, но и другие ведомства — участники субботника. Итоги внушительные: 3 460 нарушений, 1 363 из которых — свалки (львиная доля которых — на муниципальных землях). К административной ответственности привлекли 1 500 нарушителей, штрафов наложили на 5 млн рублей, объявили 763 предостережения.

— Напомню всем участникам: устранение выявленных нарушений на контроле у министерства, согласно распоряжению Кабинета министров, сообщение об устранении нарушений принимается только с подтверждением — фотоотчетом о ликвидации! — предупредил замминистра.

Семьдесят жалоб с одного адреса и невозможность связаться с заявителем

Ильнур Губайдуллин рассказал, что находить нарушения помогают и жители: с 1 апреля они направили 2 737 обращений в экологическую приемную. Из них 2 121 — в категории «Свалки». 83% из них уже рассмотрены природоохранным ведомством. А всего с начала года поступило 3 668 обращений. На мусор жаловались 2 497 раза, на загрязнение водных объектов — 369, на загрязнение воздуха — 498.

Таким образом, видно, что обращения по отходам составляют почти 70% от общего количества. Но в последнее время растет число жалоб на загрязнение воздуха: с начала года их 498, из них 279 — по северной зоне Казани. Замминистра отмечает странную деталь:

— Проведя анализ жалоб, мы выявили интересную закономерность. Порядка 70 из них поступило в адрес министерства с одного электронного адреса, но с разными контактными данными. Телефоны, указанные в заявках, принадлежат не причастным к данным обращениям людям либо вовсе недоступны. Связаться с авторами этих жалоб мы не можем.

В министерство регулярно поступают жалобы на нерегулярный и несвоевременный вывоз мусора. Что это означает в летнее время, думаем, пояснять не надо: стихийные свалки гниющих бытовых отходов, в которые превращаются контейнерные площадки, приносят мало радости жителям. Губайдуллин напомнил: этот вопрос должны контролировать не только регоператоры, но и муниципалитеты! Ведь обустройство контейнерных площадок — их прямая обязанность.

— Региональными операторами в адрес министерства направляются информационные письма о выявленных нарушениях: таких как организация контейнерных площадок с нарушением СанПиН. Например, из Нижнекамской зоны мы получаем такие письма от регоператора «Гринта». Люди жалуются на них, а они — на людей и на муниципалитеты, — разводил руками замминистра.

Засыпанные овраги, свалки строительных отходов… и невозможность определить истинного нарушителя

«Покупайте землю, ее больше не делают», — призывал Марк Твен больше века назад. Похоже, это осознали и некоторые предприимчивые бизнесмены в Татарстане. Но пытаются все-таки «сделать» себе землю под застройку — путем засыпки оврагов строительным мусором. Эта проблема в республике набирает обороты, что изрядно беспокоит экологов. Замминистра объясняет, чем это чревато с точки зрения экологии (если не считать штрафов и возмещения нанесенного вреда):

— Природный овраг выполняет естественную дренажную функцию, оттягивая с ближайших участков излишки талой либо грунтовой воды. Засыпка может привести к подтоплению земельных участков в паводковый период!

Но если не засыпать строительными отходами овраги, то куда их девать? Этим вопросом многие татарстанцы не особенно мучаются — в итоге образуются гигантские свалки. Как та, в полтора гектара площадью, которая образовалась в Верхнеуслонском районе, под Иннополисом. Судя по объему, экологи предполагают, что строительный мусор возили сюда не один месяц. Кто это делал, сейчас выясняют.

Сделать это не так-то просто, как и в случае множества других нарушений. В Центральном территориальном управлении Минэкологии только 10 инспекторов, а подведомственны ему вся Казань и пять прилегающих к ней муниципальных районов. Физически невозможно ловить всех нарушителей за руку. Но даже если они пойманы, в большинстве случаев это будут лишь исполнители. Заказчики останутся «за кадром», их вина не будет доказана. Как в случае, когда в Самосырово в минувшем году засыпали строительными отходами территорию площадью почти в 3 тысячи «квадратов». КАМАЗы, которые привозили мусор, были зафиксированы прямо на месте. На водителей, которые выгружали отходы, были составлены протоколы, им предъявлены ущербы, наложены штрафы. Но кто организовал эту работу, предстоит выяснить правоохранительным органам, экологи направили им всю имеющуюся у них информацию.

Еще один такой пример — вывоз строительных отходов в СНТ «Содружество» в Лаишевском районе. Водителя привлекли к ответственности, заказчик устанавливается.



«Каждый из нас сейчас должен делать что-то хорошее»

Говорили на брифинге и о несанкционированных сбросах в водоемы. Так, предостережение вынесено Казанскому зооботсаду за установку сбросной трубы без разрешительной документации. Но здесь хотя бы было установлено, кто балансодержатель трубы. А вот вблизи бывшего завода «Хитон» нашли целых две трубы, из которых сбрасываются неочищенные стоки в реку Киндерку. И чьи они — неизвестно. С внеплановой проверкой на территорию бывшего завода экологам зайти, как раньше, уже нельзя: действует мораторий. Никакой разрешительной документации на пользование рекой нет, земельный участок, на который выходит труба, принадлежит муниципалитету. Экологи пытаются установить, кто сбрасывает грязную воду в реку: направили запрос в исполком Советского района Казани — но информации у города нет. Теперь министерство просит помочь казанскую прокуратуру.

В бюрократических хитросплетениях теряется главное — нарушитель не наказан, а значит, свободно продолжает свою деятельность. Экологи работают, нарушения фиксируются, но ловить преступника за руку у них нет полномочий.

Подытоживая брифинг, министр экологии и природных ресурсов Татарстана вновь вернулся к передовым позициям в ESG-рэнкинге и немного пофилософствовал:

— Высокая экологическая составляющая в рэнкинге — заслуга всей республики. Есть множество примеров того, как высока степень взаимного доверия и сотрудничества экологов и бизнеса в республике. В Татарстане налажен активный диалог и взаимодействие между всеми заинтересованными сообществами — экологами, обществом, наукой, властью и бизнесом. Только при комплексном подходе и системной работе возможно полноценное вдумчивое сохранение природы! Ведь мы смотрим в будущее — это наше будущее и будущее наших детей! Каждый из нас сейчас должен делать что-то хорошее, чтобы потом с чистой совестью и смотреть в глаза тому, с кем плечом к плечу работал!

Только при комплексном подходе и системной работе возможно полноценное вдумчивое сохранение природы!