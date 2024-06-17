На стадионе «Центральный» в Казани откроется диппредставительство Чечни в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

В Казани продолжается реконструкция стадиона «Центральный». Так, в нем планируется открыть диппредставительство Чечни в Татарстане. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление председателя Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета Казани Линара Гарипова.

По словам Линара Гарипова, практически вся внешняя площадь по периметру будет отдаваться под различную торговлю и коммерцию. Уже открываются магазины, кафе, заходят прежние арендаторы, приходят и новые. Это важный источник внебюджетного финансирования для содержания и эксплуатации стадиона. Частично стадион финансируется из бюджета, но большая часть средств поступает из внебюджетных источников.

— Спорт объединяет. Здесь вообще много разных историй можно придумать. В нашем видении, конечно, на первый план выходит различный бизнес, связанный все-таки со спортом. Есть мечта увидеть здесь некую аллею спорта, чтобы все крупные спортивные магазины были в одном месте, но здесь уже каждая коммерческая структура сама выбирает себе выгодную и удобную площадь в городе, — сказал Линар Гарипов.

На стадионе «Центральный» в рамках Игр БРИКС проводятся соревнования по легкой атлетике. На спортивном объекте уже провели ряд состязаний, на которых было разыграно 42 комплекта наград.

Разиль Самигуллин