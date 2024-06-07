«Ростех» о «расторжении» контракта на Ту-214: «Это нужно адресовать «Аэрофлоту»

Казанский лайнер попал в зону неопределенности

Фото: Максим Платонов

«Не видели этого контракта, не знаем, насколько он «твердый» и какие санкции в нем были заложены в случае расторжения», — комментируют авиационные эксперты последствия громкого заявления главы «Аэрофлота» Сергея Александровского. Руководство крупнейшего авиаперевозчика сообщило о «трансформации соглашения» на поставку 339 новых российских самолетов, из которого может «выпасть» казанский Ту-214. Хотя буквально три недели назад глава «Ростеха» Сергей Чемезов уверял, что договор на поставку 11 казанских «тушек» с «Аэрофлотом» подписан. О том, что повернуло «Аэрофлот» в обратную сторону от Казани, — в материале «Реального времени».

Ту-214 не летит вместе с «Аэрофлотом»

Казанский дальнемагистральный самолет Ту-214, похоже, «уводят» на запасной аэродром. Обычно так говорят о самолете, который оказался в неблагоприятных условиях из-за сильного ветра и плохой видимости, и казанская «тушка» оказалась под влиянием сильной политической турбулентности. Стоило 17 мая гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову объявить о подписании контракта с «Аэрофлотом» на поставку 11 самолетов Ту-214, как через три недели сам глава «Аэрофлота» Сергей Александровский публично открестился от нее в прямом эфире телеканала «Россия 24». В какой вихревой поток «унесло» Ту-214? Что стоит за этой чехардой?

Сенсационное заявление о желании отказаться от Ту-214 прозвучало в дни проведения ПМЭФ-2024 и мгновенно разлетелось по всем информационным ресурсам.

— «Аэрофлот» обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией трансформацию соглашения на поставку 339 отечественных самолетов, — передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.

Необходимость пересмотра он объяснил тем, что сроки сдачи техники переносятся на более поздний срок.

— Учитывая, что сроки сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на соглашение с производителем, — дипломатично высказался в эфире Александровский, не конкретизируя время отставания. И продолжил, что «Аэрофлот» собирается трансформировать соглашение с тем, чтобы приобрести все 339 самолетов одной модели МС-21. К тому моменту соглашение предусматривало закупку самолетов трех модификаций: 210 типа МС-21, 89 SJ-100 с отечественными комплектующими и 40 Ту-214 к 2030 году.

По распоряжению правительства РФ на их приобретение через льготный лизинг должно быть выделено 175,4 млрд рублей, а оператором сделки должна выступить лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», принадлежащая ГК «Ростех».

«Фаворитом» будущей сделки не раз называли Ту-214, так как он полностью состоит из отечественных компонентов и имел шансы первым выйти, тогда как МС-21 и SJ-100 нуждались в дополнительной доработке по замещению импортных компонентов.

Но по факту оказалось, сроки выкатки Ту-214, видимо, растянулись настолько, что вплотную приблизились к выходу конкурирующего МС-21, и выбор был сделан в его пользу. Как сообщил Александровский, предполагаются поставки самолета в базовой версии (МС-21-300) и в короткой (МС-21-200), «которая будет разрабатываться». Предварительный срок — 2025 год, а о будущем Ту-214 ни слова. В пресс-службе ОАК не ответили на запрос «Реального времени».

Сергей Чемезов: контракт на ТУ-214 подписан

Между тем еще три недели назад небо над казанским лайнером выглядело безоблачным. Тогда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК рассказывал о блестящих перспективах самолета. Тогда он впервые сообщил о заключении твердого контракта с «Аэрофлотом» на поставку 11 самолетов Ту-214. Правда, ни сроки, ни сумму не обозначал, что выглядело неубедительно.

— Сроки поставки мы сейчас прорабатываем. В перспективе они хотят еще, конечно, — нахваливал машину глава «Ростеха».

И добавил, что перевозчик высказал пожелание доработать кабину самолета для двух членов экипажа вместо нынешних трех.

— У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трех членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа. Сейчас мы в этом направлении как раз работаем, — уверял он.

Без боли

Казанский авиационный завод им. Горбунова входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, принадлежащую ГК «Ростех». Предприятие заточено на строительство и ремонт боевых Ту-160, но одновременно наладило выпуск гражданского Ту-214. Три года назад ПАО «Туполев» разработало кабину для двух членов экипажа, что соответствует мировому тренду в авиастроении.

«Аэрофлот» изначально сделал ставку на SJ-100 и МС-21, хотя и рассматривал Ту-214, говорят эксперты. ОАК обещает выпустить первые девять МС-2021 в 2025 году. Казанский авиазавод в этом году должен сдать две машины Ту-214, следует из распоряжения правительства РФ. Сколько будет по факту — неизвестно. Возможно, что одна, и первым ее заказчиком станет «ЮВТ Аэро».

Готовится ли «Ростех» к расторжению контракта с «Аэрофлотом»? В пресс-службе ГК сообщили, что первым должен выступить с инициативой сам перевозчик. «Это нужно адресовать «Аэрофлоту», — ответили там.

— Мы не видели этого контракта, не знаем, насколько он «твердый» и какие санкции в нем были заложены в случае расторжения, — прокомментировал ситуацию главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.

Похоже, что декларативный контракт не нуждается в отмене, так как ни к чему не обязывает.

— Если и будет расторжение, то без боли, — полагает он.

А главной причиной трансформации эксперты считают неготовность производителя обеспечить регулярную поставку авиатехники с двухчленным экипажем.