В Казани установили рекорд по созданию герба России из цветов из полимерной глины

Фото: предоставлено Единой Россией

Накануне празднования Дня России в Казани установили рекорд по созданию герба России из цветов из полимерной глины.

При участии комитета семей воинов Отечества Татарстана событие посетили жены и родственники бойцов СВО. Вместе с ними Фарид Мухаметшин поучаствовал в создании герба России.

Этот проект стал четвертым значимым достижением, зафиксированным при поддержке Штаба общественной поддержки Татарстана и школы «Мир лепки» за последний год. Ранее успешно реализованные проекты включают создание флага России из 1 203 роз и флага Татарстана из 1 800 роз.

Напомним, в Казани мероприятия, приуроченные ко Дню России, стартуют уже завтра и продлятся до конца недели. В сообщении заявлено, что к празднику подготовлена насыщенная программа.



Рената Валеева