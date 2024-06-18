В Казани завершат акарицидную обработку открытых пространств к 1 июля

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В Казани активно проводятся работы по акарицидной обработке от клещей, сообщает пресс-служба мэрии города. На сегодняшний день сотрудники дезинфекционной станции обработали территорию площадью 335 га, что составляет 81,78% от плана.



Для проведения обработки требуются определенные погодные условия: работы проводятся не ранее чем через три дня после выпадения осадков и не позднее чем за три дня до дождя. В этом году из-за высокого снежного покрова зимой и затяжной весны обработка началась позже обычного — 23 апреля.

Территории для проведения противоклещевой обработки определяет Управление Роспотребнадзора по Татарстану. В перечень вошли все общественные пространства, закрепленные за дирекцией парков и скверов города и комитетом внешнего благоустройства исполкома Казани.

Работы проведены в Горкинско-Ометьевском лесу, лесопарках «Лебяжье» и «Дубрава» и на других участках. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что общественные пространства, на которых ведется распыление акарицидных средств, также подлежат дератизации. Обработка городских парков и скверов от грызунов выполнена на 84,88% — работы проведены на территории площадью 1508 га. До конца июня запланирована дератизация на оставшихся участках.

До начала осени необходимо обработать территорию площадью 1776 га. Кроме того, до конца июля планируется завершить противомалярийную (ларвицидную) обработку городских водоемов. Работы проводятся на территориях по заявкам энтомологов Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан, которые предварительно проверяют реки и озера города.

Напомним, на 1 мая более 2 миллионов человек в России вакцинированы от клещевого энцефалита. Это число превышает показатель прошлого года, когда за тот же период было привито 1,7 миллиона человек.