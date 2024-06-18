Россиянам пообещали снижение цен на социально значимые продукты

Фото: Динар Фатыхов

Сенатор России Ольга Епифанова заявила, что в России ожидается дальнейшее снижение цен на социально значимые товары во втором полугодии 2024 года. По ее словам, в первом квартале текущего года средняя наценка на эти продукты снизилась примерно до 6,11%, сообщает «Газета.ru».

— Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%. К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса (хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов), — отметила сенатор.

Кроме того, сенатор подчеркнула, что власти сделают все возможное, чтобы удерживать цены на социально значимый продукт первой необходимости, например молоко, в рамках потребительских возможностей. В прошлом году средняя стоимость сыров снизилась на 6%, а сырных продуктов — на 18%. Епифанова допустила продолжение удешевления этих продуктов.

Также она предположила, что цены на муку летом будут снижаться, но что будет осенью и в декабре, пока не ясно. Из-за майских заморозков и пересева площадей сбор может быть непредсказуемым. Неизвестно, сколько зерна может пойти на экспорт из-за климатических аномалий. Если производители не снизят посевы гречки, то цены на нее также могут немного снизиться из-за умеренного избытка предложения.

По оценкам Руспродсоюза, средние цены на картофель в опте сейчас составляют порядка 21,2 руб./кг, что на 5,8% ниже, чем неделю назад. Оптовые цены на лук в России составляют 19 руб./кг. За неделю они снизились на 3,6%. Свекла в опте за неделю подешевела на 9,5%, до 26,8 руб./кг, а капуста — на 3,1%, до 15,7 руб./кг.

Сенатор также отметила устойчивое снижение цен на яйца в 2024 году. Средняя стоимость яиц в опте сегодня в районе 90 руб./десяток, в начале года она составляла 97,5 руб. за десяток (—8,4%).

Стоит подчеркнуть, что в середине мая правительственная комиссия России по экономическому развитию поручила Министерству экономического развития рассмотреть инициативу о признании бананов социально значимым продуктом.

Разиль Самигуллин