В Казани развернули самый большой в Поволжье российский флаг

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» в Казани развернули огромный российский триколор. Размер полотна составил 3 750 квадратных метров, а его стороны — 50 и 75 метров.

Акцию по развертыванию флага поддержали более 500 человек: студенты высших и средних специальных учебных заведений, активисты и другие общественные объединения.

Руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов рассказал, что флаг был сшит совместными усилиями поволжских отделений «Молодой Гвардии» в прошлом году. Он подчеркнул, что этот флаг стал символом единства и сплоченности народов России, независимо от их национальности и вероисповедания.

— В России проживает огромное количество представителей самых разных наций, национальностей и вероисповеданий. Этот флаг стал символом нашего единства и сплоченности, — рассказал Шигабуддинов.

Известно, что гигантское полотно весом в одну тонну уже побывало в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Самаре и Пензе. В ближайшее время его планируют развернуть в Чебоксарах. В прошлом году в центре Казани развернули самый большой флаг России в Татарстане. Полотно размером 33 х 22 метров появилось у Башни Сююмбике в Казанском кремле.