В Татарстане с начала года с должников было взыскано более 672 млн рублей алиментов

Фото: Максим Платонов

С начала года с должников было взыскано более 672 миллионов рублей алиментов — это почти на 286 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 1152 неплательщикам были выписаны административные протоколы, а 452 человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

Большинство неплательщиков — мужчины, но среди должников есть и женщины: их доля составляет около 13,3%. В отношении должников, которые не выполняют свои родительские обязанности, применяются меры принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия.



Одной из основных мер понуждения должников к выплате алиментов является ограничение в управлении транспортными средствами. На данный момент свыше 2 тыс. должников (2 239) ограничены в использовании этого права.

Кроме того, граждане, имеющие долги по алиментам от 10 тысяч рублей и более, не смогут выехать за границу. С начала года более 13 тысяч татарстанцев, имеющих долг по алиментам, ограничены в выезде за пределы страны.

Напомним, в России появится открытый реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.