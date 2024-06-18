В Татарстане с начала года с должников было взыскано более 672 млн рублей алиментов
С начала года с должников было взыскано более 672 миллионов рублей алиментов — это почти на 286 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 1152 неплательщикам были выписаны административные протоколы, а 452 человека привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.
Большинство неплательщиков — мужчины, но среди должников есть и женщины: их доля составляет около 13,3%. В отношении должников, которые не выполняют свои родительские обязанности, применяются меры принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия.
Одной из основных мер понуждения должников к выплате алиментов является ограничение в управлении транспортными средствами. На данный момент свыше 2 тыс. должников (2 239) ограничены в использовании этого права.
Кроме того, граждане, имеющие долги по алиментам от 10 тысяч рублей и более, не смогут выехать за границу. С начала года более 13 тысяч татарстанцев, имеющих долг по алиментам, ограничены в выезде за пределы страны.
Напомним, в России появится открытый реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
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