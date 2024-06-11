В России и Белоруссии начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны Российской Федерации объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений включал в себя отработку задач получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России также отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Первый этап учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия прошел в середине мая. Личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны действия по использованию ракетных комплексов.

Разиль Самигуллин