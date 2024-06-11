Валерий Фальков: «Молодые люди едут учиться в ту страну, чьи дипломы признаются у них на родине»

Министр науки и высшего образования России ведет в Казани переговоры о нострификации российских дипломов в странах БРИКС

Фото: Максим Платонов

«Главная задача — это дать возможность студентам из стран БРИКС получать высшее образование в России. Но молодые люди едут учиться в ту страну, чьи дипломы признаются у них на родине», — объяснял глава Минобрнауки России Валерий Фальков цель 11-й встречи министров образования стран БРИКС, которая проходит на полях Международного форума «Формируя будущее». Первыми, кто заключил межправительственные соглашения о нострификации дипломов РФ, стали Египет и ОАЭ. КФУ и Санкт-Петербургский госуниверситет уже открыли филиалы в Каире, а российским вузам поставлена задача принять 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году. Детали — в материале «Реального времени».

На смену Болонской системе

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков прилетел в Казань на второй день проведения международного форума министров образования «Формируя будущее». И, конечно, без «большой политики» не обошлось. Федеральные власти настроены расширять обучение по партнерским образовательным программам со странами БРИКС, в результате которого студенты получают «двойной диплом» (признается в РФ и в стране-партнере). Эта форма высшего образования получила широкое распространение у московских университетов после подключения России к Болонской системе двухуровневого (бакалавриат + магистратура) образования, но после февральских событий 2022-го российские вузы, похоже, начинают менять курс на Восток.

Однако без нострификации (признания дипломов по межправительственному соглашению) невозможно расширять обмен образовательными программами и студентами между вузами РФ и странами БРИКС. Переговоры на эту тему велись на 11-й встрече министров образования стран БРИКС, которая проходит на полях Международного форума «Формируя будущее», сообщил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше студентов из стран БРИКС обучались по программам российских университетов. Этому способствует наличие межправительственных соглашений между странами. Молодые люди едут в ту страну, чьи дипломы признаются на родине, — пояснил он.

Межгосударственные соглашения России о признании дипломов о высшем образовании действуют с 73 странами, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. При этом «вторые» европейские дипломы, которые были выданы до выхода России из Болонской системы, продолжают действовать.

Высшая школа строит связи со странами БРИКС

Глава Минобрнауки назвал два способа расширения присутствия российской высшей школы в странах БРИКС. Первый — это обучение иностранных студентов в России с выдачей российского диплома, признанного в стране-партнере. Второй — это создание филиалов российских вузов за рубежом или учреждение совместных университетов.

— Обучение иностранных студентов в наших вузах или открытие филиалов российских вузов за рубежом — основные приоритеты в области высшего образования, — заметил Валерий Фальков.

У каждого из этих направлений большие перспективы, но прием иностранных студентов возведен в ранг государственной задачи.

— Есть задача довести количество студентов до 500 тысяч к 2030 году, ее поставил президент России, — добавил министр.

Первые, кто заинтересовался в получении высшего образования в России, стали власти Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

— Мы обсуждаем разные форматы в других странах, но здесь, на площадке в Казани, обстоятельно обсуждалось сотрудничество с Египтом и ОАЭ, — поделился Валерий Фальков.

С ними были проведены соответствующие переговоры (о нострификации), и получили положительный отклик. Дальше всего продвинулись с властями Египта.

— Каждый год количество студентов из Египта (обучающихся по российским программам) существенно увеличивается, — констатировал глава Минобрнауки.



КФУ готовит врачей в Каире, а СПбГУ — инженеров

Но и сама страна приветствует открытие российских вузов. В прошлом году в Каире начали работу филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и КФУ. На данный момент там обучаются около 400 студентов. Открытию предшествовало подписание решения президентом Египта Абдулом Фаттахом ас-Сиси, а также была получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности на территории Египта.

Основное направление обучения от КФУ — «лечебное дело», «стоматология» и «фармация», так как Египет испытывает дефицит врачей, а филиал Санкт-Петербургского государственного университета готовит инженеров.

Позднее министр образования Египта Ашур Айман выразил удовлетворение качеством подготовки студентов, сообщив о готовности расширять программы образования.

В области науки обсуждается совместное использование инфраструктуры.

— Россия — интересный партнер для стран БРИКС. Так как введено несколько научных объектов. Поэтому обсуждается создание совместных исследовательских команд, так как разработки имеют двустороннюю совместную повестку. На этом фоне формируются грантовые программы и разного рода исследовательские проекты, которые соответствуют интересам наших стран, — заключил Фальков.

На заседании министры стран БРИКС обсудили результаты сотрудничества в сфере образования в закрытом режиме. Но в начале затронули возможность создания сетевого университета БРИКС, вопросы взаимного признания квалификации и систему ранжирования и оценки университетов. По итогам встречи министров планируется утверждение ряда официальных документов: декларации 11-й встречи министров образования стран БРИКС по образованию, протокола к меморандуму о взаимопонимании по созданию сетевого университета БРИКС, меморандума о взаимопонимании стран-участниц БРИКС и сотрудничестве в области обеспечения качества, оценки и признания квалификаций.