Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы
Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы. Так, для взрослых она выросла с 80€ до 90€, а для детей с 40€ до 45€, сообщает РБК.
Решение об увеличении визового сбора с 11 июня было принято Еврокомиссией в марте. Данные поправки были приняты с учетом инфляции прошлых годов.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году Россия стала одним из лидеров по количеству заявлений на получение шенгенских виз. Всего граждане страны подали 520 тысяч заявок, что значительно меньше показателей 2022 года.
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