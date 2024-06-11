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Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы

09:22, 11.06.2024
Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы
Фото: Динар Фатыхов

Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы. Так, для взрослых она выросла с 80€ до 90€, а для детей с 40€ до 45€, сообщает РБК.

Решение об увеличении визового сбора с 11 июня было принято Еврокомиссией в марте. Данные поправки были приняты с учетом инфляции прошлых годов.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году Россия стала одним из лидеров по количеству заявлений на получение шенгенских виз. Всего граждане страны подали 520 тысяч заявок, что значительно меньше показателей 2022 года.

Разиль Самигуллин

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