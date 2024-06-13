Зарплаты на руки не ниже МРОТ, крупнейшая взятка в истории России, изменение торгов Центробанка России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 13 июня.
- В Госдуме предложили закрепить в законодательстве правило, согласно которому работник должен получать зарплату на руки не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот законопроект планируется внести в думу уже сегодня.
- Российский Центробанк с 13 июня внесет изменения в расписание торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи. Торги будут начинаться в 9.50 по московскому времени. Также с этого дня Банк России приостановит торги гонконгским долларом.
- В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Двух следователей СК обвиняют в получении рекордной взятки в размере более 2718 биткоинов (16,5 млрд рублей). Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Вину следователи не признают, а получение денег отрицают.
- По информации РИА «Новости», в центре Буэнос-Айреса произошли столкновения между протестующими и полицией. Акция протеста против политики властей проходила у здания Конгресса Аргентины, где обсуждались реформы президента Хавьера Милея. В ходе акции полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку для разгона протестующих.
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завершил визит в Россию и 15–16 июня посетит конференцию по Украине в Швейцарии. Он был единственным участником встречи министров стран БРИКС, который провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой в ходе визита стало урегулирование украинского кризиса. Ранее Фидан посетил Пекин, где поддержал предложения Китая и Бразилии о проведении «настоящей конференции» по Украине с участием России.
- В Калужской области мужчина открыл стрельбу рядом с мужским монастырем Оптина пустынь. Пострадала женщина. Через несколько часов подозреваемого задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о разбое с применением оружия. По предварительной информации, мужчина собирался ограбить людей.
- Россия в мае увеличила экспорт в Бразилию в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. В результате впервые в этом году объем экспорта превысил $1 млрд, подсчитало РИА «Новости». Пиковым показателем остается декабрь прошлого года — тогда он составил $1,5 млрд.
- Страны G7 договорились выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства будут погашены за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщают агентства AFP и Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную от источника в администрации президента Франции.
- В Министерстве обороны сообщили, что ночью системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ярославской области и один БПЛА над территорией Владимирской области.
Олег Исаков
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