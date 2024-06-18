Ботулизм: как избежать опасности потенциально смертельной болезни при употреблении пищи

Фото: Динар Фатыхов

Основные правила безопасности

В Управлении Роспотребнадзора Татарстана напомнили о профилактике ботулизма. Ботулизм — это серьезное заболевание, вызываемое токсинами, которые вырабатываются бактериями рода botulinum. Оно может привести к параличу и даже смерти, если не будет вовремя диагностировано и вылечено.

Соблюдайте пять правил:

Не употребляйте открытые консервы в точках общественного питания.

Не употребляйте консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри. Газ выделяют бактерии рода botulinum, именно они и вызывают заболевание. Вкус консервов может и не меняться — это важно знать и не рисковать.

Промывайте грибы и овощи перед употреблением. Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях.

Соблюдайте все правила изготовления домашних консервов. Температурный режим, добавление уксуса и соли, стерилизация посуды уже помогут убить бактерии. Самые опасные с точки зрения ботулизма домашние консервы — свежие ягоды, перетертые с сахаром. Если хотите сохранить их на зиму — лучше используйте заморозку, а не консервацию.

Будьте осторожны при покупке консервированных продуктов в магазинах. Проверяйте срок годности, целостность упаковки и условия хранения. Если у вас есть сомнения в качестве товара, лучше откажитесь от покупки.

Что надо знать о ботулизме

Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде, прежде всего в почве. При отсутствии кислорода эти споры прорастают, развиваются, бактерии размножаются и выделяют токсины. Существует семь разных форм ботулотоксина — типы A–G. Четыре из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают ботулизм человека. Типы C, D и E вызывают болезнь у млекопитающих, птиц и рыб.

Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каковы главные симптомы пищевого ботулизма

Ранние симптомы:

сильная утомляемость, слабость и головокружение; затуманивается зрение; возникает сухость во рту, больному трудно глотать; спутанная, затрудненная речь; могут быть обычные признаки пищевого отравления — рвота, диарея, запор и вздутие живота; если не принять срочных мер, по мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, затем поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела.

Важно знать: температура тела не повышается и потери сознания не происходит. Причиной всех этих симптомов является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин. Симптомы обычно появляются через 12–36 часов (минимум через 4 часа и максимум через 8 дней) после попадания ботулотоксинов в организм.