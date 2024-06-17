Официальный турпоток в Татарстан составил 4,2 млн человек в год

Фото: Максим Платонов

Официальный турпоток в Татарстан составил 4,2 млн человек в год. По сравнению с 2022 годом туристический поток в республику вырос на 7,6%, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

В общем рейтинге регионов-лидеров по туристическому потоку Татарстан занял шестое место. Первое место заняла Москва, второе место было отдано Краснодарскому краю, тройку лидеров замкнула Московская область.

Стоит подчеркнуть, что внутренний туристический поток в России в 2024 году может превысить 90 миллионов поездок. Это на 7 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Разиль Самигуллин