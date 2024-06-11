Бортников: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, который произошел в марте. Об этом он сообщил на заседании НАК.

Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей для совершения резонансных преступлений в России.

— Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», — сказал он.

Напомним, по делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 144 человека.