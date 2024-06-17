Дочерняя компания Google подала иск к российскому рекламному агентству RTA

Фото: Динар Фатыхов

Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск против рекламного агентства RTA (ООО «ТуБиДу»). Сумма претензий составила 29,5 млн рублей. Иск был подан 14 июня. В настоящий момент подробности иска не разглашаются, сообщает издание AdIndex со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда.

Это уже 21-й иск, поданный Google против российских рекламных агентств и платформ. Общая сумма исков превышает 11 млрд рублей. Все иски дочерней компании Google к российским агентствам связаны с неоплатой услуг IT-компании по договорам о размещении рекламы.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google — ООО «Гугл». Тогда суд открыл в компании конкурсное производство.

Разиль Самигуллин