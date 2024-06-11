В 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей, или 35,8 процента от годовых значений. За пять месяцев нынешнего года реализовано 13 программ, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Согласно промежуточным итогам работы, средства были выделены на следующие национальные проекты:

«Производительность труда» — 94,0 млн рублей (100%);

«Экология» — 2,6 млрд рублей (50,8%);

«Образование» — 1,3 млрд рублей (48,9%);

«Здравоохранение» — 1,5 млрд рублей (42,2%);

«Культура» — 151,6 млн рублей (36,5%);

«Жилье и городская среда» — 554,6 млн рублей (31,1%);

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 162,4 млн рублей (30,5%);

«Демография» — 683,4 млн рублей (26,8%).

В 2024 году на реализацию национальных проектов предусмотрено 25,9 млрд рублей. Из них 14,4 млрд за счет федерального бюджета, а 11,5 млрд рублей за счет казны республики.

Стоит подчеркнуть, что в Татарстане в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» с 2019 по 2023 год было проведено обучение 35 тысяч граждан.

Разиль Самигуллин