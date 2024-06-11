В 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей
В 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей, или 35,8 процента от годовых значений. За пять месяцев нынешнего года реализовано 13 программ, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
Согласно промежуточным итогам работы, средства были выделены на следующие национальные проекты:
- «Производительность труда» — 94,0 млн рублей (100%);
- «Экология» — 2,6 млрд рублей (50,8%);
- «Образование» — 1,3 млрд рублей (48,9%);
- «Здравоохранение» — 1,5 млрд рублей (42,2%);
- «Культура» — 151,6 млн рублей (36,5%);
- «Жилье и городская среда» — 554,6 млн рублей (31,1%);
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 162,4 млн рублей (30,5%);
- «Демография» — 683,4 млн рублей (26,8%).
В 2024 году на реализацию национальных проектов предусмотрено 25,9 млрд рублей. Из них 14,4 млрд за счет федерального бюджета, а 11,5 млрд рублей за счет казны республики.
Стоит подчеркнуть, что в Татарстане в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» с 2019 по 2023 год было проведено обучение 35 тысяч граждан.
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