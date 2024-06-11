В Татарстане количество частных инвесторов достигло 990 тысяч

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба Московской биржи сообщила «Реальному времени», что по итогам мая 2024 года в Татарстане зарегистрировано 990 тыс. частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Это на 8 419 человек больше, чем в предыдущем месяце. Из них в мае 2024 года сделки на рынке акций и рынке облигаций совершал 127 841 частный инвестор — это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 31,9 млн, ими открыто 56,8 млн счетов.

Стоит отметить, что количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Татарстана, составило 161,7 тысячи. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года составил 126,7 трлн рублей.

Напомним, количество россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и достигло 3,02 млн человек.

Рената Валеева