«Обвинение строится на догадках»: Герой России Магасумов просит оправдания по делу об убийстве

Приговор по делу Героя России из Татарстана Ирека Магасумова может быть оглашен в военном суде Луганской Народной Республики уже на этой неделе. 21 июня обвиняемому в убийстве подполковнику и второму фигуранту дела предоставят возможность выступить с последним словом, сообщил «Реальному времени» адвокат Константин Елфимов.



Накануне в суде завершились прения. Гособвинитель запросил для Магасумова 11 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде лишения званий офицера и Героя России. Представитель военной прокуратуры заявлял, что вина подполковника и в умышленном убийстве 18-летней девушки, и в хулиганстве полностью доказана. При этом для второго фигуранта дела — Артура Пузанкевича, обвиняемого только в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, прокурор запросил лишь 3 года лишения свободы.

Напомним, процесс проходил в закрытом режиме. На старте главный обвиняемый просил о переносе процесса в другой регион, поскольку в вошедшей в состав РФ Луганской Республике коллегии присяжных начнут созывать не ранее 2027 года, а Магасумов хотел, чтобы его судили не профессиональные судьи. Однако это ходатайство было отклонено. Защита считает, что такой подход нарушает конституционные права обвиняемого. Как и «засекречивание» процесса об убийстве в общественном месте.

По версии обвинения, 11 августа 2023 года, через 9 дней после торжественного получения от президента страны «Золотой Звезды», Магасумов отмечал это событие в баре Луганска, вместе с подчиненными Артуром Пузанкевичем и Павлом Яськевичем. С военными познакомились две 18-летние девушки, одна из которых — Дарья Киселева — попросила пострелять из пистолета, и ей не отказали. В сквере девушка дважды выстрелила по бутылкам на земле. Третий выстрел был сделан уже в нее, причем военные следователи и прокуроры настаивают — на курок нажимал Магасумов.

Сам Ирек Магасумов на заседании вновь говорил, что не виновен, в момент третьего выстрела его даже не было рядом с девушкой. Просил оправдать. Его адвокат настаивал — судебное следствие лишь подтвердило первоначальные показания его подзащитного.

«Помимо существенных процессуальных нарушений в уголовном деле нет ни одного объективного доказательства причастности Магасумова к совершению инкриминируемых ему преступлений. Обвинение строится на предположениях и догадках», — заявлял в прениях адвокат Константин Елфимов. По его мнению, большинство собранных по делу доказательств «прямо указывают на непричастность Магасумова».

18-летнюю Дарью Киселеву в тот вечер офицер из Татарстана увидел впервые, и никаких причин убивать ее у него не было, а свидетели знакомства отрицали какой-либо конфликт между ними, отмечал адвокат. В ходе прений он напоминал первоначальную явку с повинной Яськевича и показания сторонних свидетелей, которые видели после третьего выстрела удалявшегося из сквера мужчину в шортах.

Также защитник ссылался на результаты допросов ранее незнакомых с Магасумовым военных, которые заявляли — стрельбу они не видели, зато слышали, причем в момент третьего выстрела (в результате которого Киселева получила смертельную рану) ныне обвиняемый подполковник находился в зоне их видимости. К слову, указанные свидетели получили в деле статус еще и потерпевших — от хулиганства, тогда как в суде сообщили — Магасумов вмешался в словесную перепалку между группами отдыхающих, чтобы примирить их и не допустить насилия. При этом, как подчеркивал Елфимов, двое из потерпевших на судебном допросе пояснили — с этим статусом не согласны. Действительно, Магасумов демонстрировал участникам конфликта пистолет, но в их сторону его не направлял.

Попутно адвокат указывал еще одно процессуальное нарушение — в ходе предварительного следствия дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) не возбуждалось. Тогда как Конституционный суд РФ неоднократно указывал — УПК РФ не содержит норм, которые позволяли бы привлекать к ответственности за преступления, по признакам которых не выносилось постановление о возбуждении уголовного дела, — заявлял защитник.

Для справки: Ирек Магасумов родился в 1988 году в Мамадышском районе, после школы поступил в Казанское танковое училище, но заканчивал военное образование уже на Дальнем Востоке, а службу начал в Югре. Когда началась специальная военная операция, отправился на фронт в звании майора. В ходе СВО дослужился до подполковника и был удостоен трех орденов Мужества. В июне 2022-го вместе с мотострелковым батальоном при освобождении села в Луганской области попал под обстрел из минометов. В ходе того боя российским военным удалось одержать победу и взять почти сотню пленных, попутно выведя из строя два танка и больше десятка машин украинской стороны. 2 августа 2023 года заместитель командира 74-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ирек Магасумов был награжден в Кремле как Герой России. А вскоре оказался в СИЗО.

Ирина Плотникова