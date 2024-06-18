В Генпрокуратуре сообщили, что регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных

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Полномочный представитель генпрокурора России Вячеслав Росинский в Конституционном суде заявил, что ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» позволяет региональным властям произвольно распоряжаться жизнью здоровых бездомных животных.

Речь идет о проверке статей 7 и 18 федерального закона по запросу Верховного суда Бурятии, куда попал административный иск зоозащитников о признании недействующим регионального закона. В частности, истцы сочли неправомерной норму, которая позволяет усыплять бездомных животных в Бурятии на 31-й день с момента отлова, если за месяц пребывания в месте временного содержания их никто не забрал.

Росинский подчеркнул, что федеральное нормативное регулирование не предполагает в этом вопросе неограниченного права субъекта.

Однако фактически оспариваемый закон позволяет региону обойти методические указания правительства и базовые принципы федерального законодательства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, статья 16 того же федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок. В то время как в Бурятии это позволено делать сотрудникам коммерческой структуры по другим критериям, среди которых «агрессивность при отлове животного или его потомства», «отсутствие попыток съесть корм после отлова», «лай и направление к источнику резкого звука», «попытки вырваться из вольера».

— То есть по сути основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции, — добавил Росинский.



Напомним, в Казани уже 3 года реализуется проект «Казань — город без животных», рассчитанный на 5 лет до конца 2026 года. За 2021—2023 годы было отловлено 12 213 собак, они стерилизованы и вакцинированы, большинство возвращено на прежнее место обитания.