«Окно» в Турцию и три квартиры: почему Суяргулов подал в суд на семью ректора КАИ

Прокурор РТ просит взыскать с Алибаевых в пользу РФ 24 миллиона рублей и изъять имущество еще на 9 миллионов

Фото: Максим Платонов

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступит к рассмотрению нового иска о «раскулачивании». В ответчиках — ректор КНИТУ-КАИ им. Туполева, бывший глава двух районов Казани Тимур Алибаев и его супруга — сотрудница Управления федерального казначейства. По данным источников «Реального времени», именно декларации жены Алибаева о доходах, расходах и имуществе вызвали вопросы проверяющих и работодателя, а в результате прокурор Татарстана Альберт Суяргулов обратился в суд с иском на 33 миллиона.

Как 24 миллиона прошли мимо декларации



Информация о прокурорском иске к чете Алибаевых — Тимуру Лазовичу и Лире Тимирхановне — появилась в базе Вахитовского суда ровно месяц назад. Предварительное заседание по делу судья Яна Малкова назначила на 7 июня. Пока главная интрига — явятся ли сами ответчики на рассмотрение претензий в свой адрес.

В прокуратуре Татарстана пока воздерживаются от комментариев. Впрочем, в определенных кругах информация о результатах декларационной кампании и проверках в отношении госпожи Алибаевой уже получила огласку.

Более того, в том же Вахитовском суде с апреля рассматривается административный иск к начальнику Управления федерального казначейства по РТ Рустаму Нуриахметову и самому управлению со стороны вышеназванной сотрудницы. Алибаева оспаривает действия своего начальства в части того, что ее не ознакомили с результатами проверки по контролю за ее доходами-расходами, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. По мнению заявительницы, работодатель поспешил направить материалы в прокуратуру Татарстана.

Прокурор РТ Альберт Суяргулов просит изъять три квартиры и взыскать 24 млн рублей, которые были конвертированы в валюту и направлены в турецкий банк. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заметим, в УФК истица-ответчица проработала 23 года. При этом на протяжении десяти лет — в должности начальника отделов. С 2017-го возглавляла отдел расходов. После проверки предпочла уйти в отпуск по уходу за внуком, отмечают источники «Реального времени». В самом Управлении федерального казначейства историю проверки благосостояния сотрудницы вчера комментировать на стали.

Проверка эта началась в ноябре 2023 года, но при этом проверяющие не ограничились данными лишь за этот год — углубились в документы о состоятельности Алибаевой и ее родных на 12 лет, стали задавать вопросы и пришли к выводу — часть активов семьи не подкрепляется реальными доходами.

В прокуратуре с этим выводом согласились. В итоге в суд ушло исковое заявление за подписью главы надзорного ведомства республики. Альберт Суяргулов просит:

обратить в доход государства три квартиры в одном доме на улице Бондаренко площадью 52, 56 и 79 кв. м соответственно, в данный момент принадлежащие Лире Алибаевой, и аннулировать ее право собственности на эти объекты общей стоимостью 9 млн рублей (цена их приобретения в 2014 году, — прим. ред.);

взыскать с Лиры и Тимура Алибаевых в солидарном порядке 24 млн 140 тысяч рублей — эта сумма, превышающая совокупные доходы семьи, с 25 октября по 23 декабря 2022 года была внесена на банковский счет Алибаевой, конвертирована в евро и доллары и с использованием цепочки переводов отправлена на счет в турецком госбанке Ziraat Katılım с обоснованием «перевод средств дочери».

Проверка деклараций Лиры Алибаевой началась еще поздней осенью. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По версии истца, в ходе проверки ответчица не смогла обосновать происхождение 24 млн рублей и средств на приобретение трех квартир. При этом в представленной ею отчетности не упоминалось наличие сопоставимых накоплений либо финансовых обязательств. Да и в декларациях сотрудницы казначейства информация о прошедших по счету миллионах отсутствовала, что само по себе является нарушением антикоррупционного законодательства, подчеркивает один из источников «Реального времени».

Зато в поданной в 2024 году декларации за предшествующий, 2023-й, ее коллеги из числа проверяющих обнаружили ссылку о получении займа в 21 млн рублей от директора фирмы-застройщика, что подтверждалось распиской с датой 15 декабря 2022-го. Сама проверяемая поясняла — деньги эти получались для оплаты учебы и проживания дочери в Турецкой Республике, отмечая, что данные обязательства лишь по ошибке не указала при заполнении декларации за 2023 год.

А в прокуратуре посчитали — законность поступивших на счет чиновницы и отправленных за границу средств не подтверждена.

Покойная теща ректора была номинальной собственницей?

Супруг чиновницы казначейства Тимур Алибаев проверяющими не опрашивался. Однако его официальные доходы также стали предметом изучения комиссии казначейства и прокуратуры. Их интересовало и сколько Алибаев заработал за 11 лет на посту главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, (2010—2021 годы), и на какую сумму пополнил семейный бюджет после назначения и.о. ректора КАИ в мае 2021-го и избрания на должность главы этого вуза в январе 2023-го.

В итоге Алибаев получил в деле статус соответчика. При этом на его ректорский период приходятся претензии прокуратуры в части взыскания 23 млн рублей, а на руководство двумя районами — по трем квартирам в савиновской новостройке.

Алибаевы с иском не согласны. Вчера их адвокат воздержалась от комментариев по существу претензий. скрин с сайта КНИТУ-КАИ им. Туполева

К слову, по документам собственницей этой недвижимости супруга казанского ректора стала лишь в 2023 году — получила все три квартиры общей площадью 187 «квадратов» в наследство от отца. Так же, как тот ранее унаследовал их в 2019-м, после смерти супруги — матери Лиры Алибаевой. Ведь это от ее имени в 2014 году, как уверяет один из источников «Реального времени», заключались три договора участия в долевом строительстве дома на улице Бондаренко. Все три подписаны в один день.

По расчетам проверяющих, доходы ныне покойных пенсионеров Идиятуллиных, отца и матери Алибаевой, не позволяли вложить 9 млн рублей в три квартиры. Поскольку за три года, предшествующие заключению договоров с застройщиком, пенсионеры получили от государства менее 600 тысяч рублей на двоих. И ничего крупного в тот период не продавали.

По версии прокуратуры, теща Алибаева выступала фиктивным владельцем и трех оспариваемых объектов, и четвертой квартиры в Ново-Савиновском районе Казани, а также земельного участка с жилым домом в Зеленодольском районе, что позволяло не включать эту собственность в декларации семьи дочки — госслужащей. Проверяющие установили — по доверенности этими активами матери распоряжалась именно дочка.

При этом официальные доходы зятя и дочери Идиятуллиных за 2011—2013 годы составили чуть более 6 млн рублей, что не позволяло направить их на покупку квартир за 9 млн. А ведь Алибаевы и сами вкладывали деньги — супруга в 2011-м покупала квартиру и участок почти за 2 млн рублей, муж в 2014-м стал владельцем нового Volvo за 1,8 млн рублей.

В Вахитовском суде дело по иску о «раскулачивании» рассмотрит судья Яна Малкова, ранее «уволившая» главу двух районов Казани Сергея Миронова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе проверки сотрудница УФК объяснила — на покупку дома с участком в Зеленодольском районе направлялись средства от продажи той, четвертой квартиры ее матери, а на новую машину мужу — выручка от продажи старой и имевшиеся накопления. Откуда у родителей чиновницы в 2014-м взялись деньги сразу на три квартиры, ныне принадлежащие самой Алибаевой, проверяющим выяснить не удалось.

Теперь доказывать законность этих активов Алибаевым и их юристам предстоит в суде. Ответчики считают прокурорский иск необоснованным. Один из доводов — к приобретению имущества родителей отношения не имеют. А наследство получено по закону.

«Реальное время» связалось с адвокатом, который представляет интересы четы Алибаевых. От комментариев ответчики пока воздерживаются.

«Правление» Миронова потянуло на два уголовных дела

Процесс «Прокуратура против Алибаевых» находится лишь на старте. Схожее дело в отношении активов семьи другого главы двух районов Казани тянется уже год. Тот иск подписывал еще Илдус Нафиков — до того как возглавил прокуратуру Марий Эл.

Напомним, в апреле 2023-го Кировский суд Казани начал рассматривать дело о «раскулачивании» Сергея Миронова и его родни по 63 объектам недвижимости на 308 млн рублей. Позже прокуратура заявила о намерении предоставить в доказательство оперативные материалы ФСБ и, несмотря на отказ райсуда, добилась переноса процесса в Верховный суд Татарстана, поскольку именно ему в республике подсудны дела с гостайной (к таковой относятся нерассекреченные документы оперативной деятельности, — прим. ред.).

В настоящее время это дело слушается в закрытом режиме в спецзале, где приняты особые нормы для сохранения гостайны.



Тем временем сам Миронов лишился поста главы Кировского и Московского районов — по решению Вахитовского райсуда Казани, который в конце 2023 года установил ряд грубых нарушений антикоррупционного законодательства в работе этого муниципального руководителя и еще в декабре 2023-го обязал исполком Казани уволить его с формулировкой «по утрате доверия».

Юристы исполкома обжаловали это решение. Однако Верховный суд РТ в марте 2024-го посчитал его законным, а факты правонарушений чиновника установленными. В том числе сослался на представленную ФСБ переписку и записи голосовых сообщений между Мироновым и семейным риелтором — в подтверждение активного участия главы в подборе объектов недвижимости для будущего оформления на родню. Кроме того, суды указали на неполноту сведений о доходах и имуществе семьи Миронова в декларациях, оплату расходов по услугам сотовой связи и коммуналки за счет сотрудников администрации двух районов и подписание самим главой двух районов проекта согласования перепланировки помещений, которые его мать сдала в аренду под «Пятерочку».

После увольнения Миронова в администрации Кировского и Московского районов прошли обыски и выемки — уже в рамках уголовного дела. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А уже после увольнения Сергея Миронова следователи с подачи прокуратуры нашли в материалах проверки основания для уголовного преследования. По данным источников «Реального времени», в четвертом отделе Следкома по РТ возбудили два уголовных дела. Вкратце озвучим их фабулу:

Дело о «второй зарплате» водителя главы появилось еще в апреле 2024-го, именно тогда в администрации двух районов Казани прошли обыски. Возбуждалось оно в отношении неустановленных лиц по факту фиктивного трудоустройства водителя и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Фабулу наши источники излагают так: в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района» не меньше года числился подставной сотрудник, которому начислялась зарплата, но получал ее, по версии силовиков, водитель главы районной администрации. По предварительной оценке, ущерб бюджета превышает 600 тысяч рублей.

появилось еще в апреле 2024-го, именно тогда в администрации двух районов Казани прошли обыски. Возбуждалось оно в отношении неустановленных лиц по факту фиктивного трудоустройства водителя и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Фабулу наши источники излагают так: в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района» не меньше года числился подставной сотрудник, которому начислялась зарплата, но получал ее, по версии силовиков, водитель главы районной администрации. По предварительной оценке, ущерб бюджета превышает 600 тысяч рублей. Дело о «помощи» матери путем злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено непосредственно в отношении Сергея Миронова 7 мая сего года. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери, как владелице указанных помещений, на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. По версии силовиков, глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным источников «Реального времени», по этой истории Миронов уже допрошен в качестве подозреваемого.

С подачи прокуроров в Татарстане в 2023 году уволили по утрате доверия семерых, а в суд ушло девять исков о «раскулачивании» на 440 млн рублей. представлено пресс-службой Раиса РТ

«Когда каждый коррупционер будет точно знать, что его ждет неминуемое наказание, а его семью — позор, мы сможем победить эту дьявольскую практику. В такой обстановке каждый чиновник подумает 100 раз, прежде чем рискнуть своей карьерой и своим будущим», — заявил прокурор республики Альберт Суяргулов в недавнем интервью ведомственному журналу «Право и жизнь в Татарстане», комментируя ситуацию с коррупционными преступлениями и правонарушениями.

По словам Суяргулова, в 2023-м с подачи прокуроров по утрате доверия уволили семь человек, а в суд ушло девять исков об обращении в доход государства имущества на 440 млн рублей, приобретенного на неподтвержденные доходы. Прокурор РТ назвал практику таких взысканий самой эффективной мерой противодействия коррупции.