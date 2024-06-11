Пять новых уголовных дел: Аязу Шабутдинову продлили арест

Фото: Динар Фатыхов

В Таганском суде Москвы продлили меру пресечения для Аяза Шабутдинова до 16 июля. Следователь заявил, что в отношении него возбуждены еще пять уголовных дел по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По словам следователя, Аяз Шабутдинов обвиняется в совершении 80 корыстных тяжких преступлений. За новые эпизоды ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Следователь просит продлить арест до середины августа.

Защита блогера просит смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Напомним, по ходатайству следствия суд наложил арест на денежные средства, которые находятся на лицевых счетах в российских кредитно-финансовых учреждениях, а также на изъятые в ходе обыска деньги и принадлежащее блогеру транспортное средство.

Рената Валеева