В Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1
В Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1. Меры по остановке движения транспорта приняты из-за аварии контактных сетей на улице Амирхана, 51в, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Авария на контактных сетях произошла из-за действий неустановленного крупногабаритного транспорта. На месте работают аварийные службы предприятия. В настоящее время движение восстановлено.
Стоит подчеркнуть, что 14 июня из-за повреждения контактных сетей на пересечении улиц Тульской и Авангардной маршрут изменили трамваи №5, 5а и 7.
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