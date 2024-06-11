В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ставрополь»
В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ставрополь». Данное судно является двенадцатым в серии, сообщает РИА «Новости».
Корабли «Ставрополь» производятся на Зеленодольском заводе имени Горького с 2010 года.
Стоит подчеркнуть, что первый корпус двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта «Ставрополь» заложили в Зеленодольске шесть лет назад.
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