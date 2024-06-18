За 2021 и 2022 годы суммарно в Татарстане зарегистрировали всего 16 случаев заражения ботулизмом

Фото: Елизавета Пуншева

На данный момент в Татарстане на госпитализации с симптомами ботулизма находятся 14 пациентов, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава республики Халит Хаертынов. По его словам, восемь из них лежат в реанимации, двое — на ИВЛ. Возраст заболевших составляет от 27 до 44 лет.

— В основном болеют взрослые. Есть, конечно, ботулизм грудного возраста, но такие случаи мы не регистрировали. В основном регистрируется пищевой ботулизм, — сообщил инфекционист, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени»

По словам Хаертынова, суммарно за 2021 и 2022 годы в Татарстане зарегистрировали всего 16 случаев заражения ботулизмом.

Клинический диагноз не вызывает сомнения, но окончательная лабораторная диагностика будет готова в течение нескольких дней, добавил внештатный специалист. На весь период исследования отводится от трех до пяти дней.

Елизавета Пуншева