Роскомнадзор планирует запретить голосовые звонки для мессенджеров

Роскомнадзор планирует ввести запрет на голосовые вызовы в мессенджерах, которые откажутся от проверки мобильных номеров своих пользователей на достоверность. В первую очередь это коснется российских мессенджеров. Для иностранных сервисов планируется разработать стимулы для идентификации пользователей, сообщает РИА «Новости».

На данный момент российские пользователи чаще используют иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp. Среди отечественных сервисов наиболее популярные — «VK Мессенджер», «Труконф» и «Яндекс Мессенджер».

Стоит подчеркнуть, что в начале июня Роскомнадзор рассматривал новые методы борьбы мобильных операторов связи с телефонным мошенничеством. В частности, обсуждался вариант блокировки всех спам-звонков из-за границы по умолчанию.

Разиль Самигуллин