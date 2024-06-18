В Казани спрос на работников сферы строительства вырос на 29% за год

Фото: Максим Платонов

В Казани наблюдается рост спроса на специалистов в сфере строительства. Весной 2024 года количество предложений о работе в этой отрасли составило 13,2% от общего числа вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений выросло на 29%. Об этом свидетельствуют данные платформы «Авито Работа» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников также увеличились — на 23%, достигнув 82 297 рублей в месяц. Наиболее активно отрасль строительства выросла в Калининграде — весной текущего года число предложений о работе для специалистов, задействованных в сфере строительства, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

— Чтобы привлечь рабочих специалистов, компании предлагают соискателям конкурентоспособную заработную плату, официальное трудоустройство и дополнительные бонусы, — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Среди таких бонусов — соцпакет, оплата переезда и/или проживания, помощь в оформлении документов, дополнительные оплачиваемые отпуска, программы профессионального обучения и повышения квалификации, а также гибкий график работы и медицинское страхование.

В разрезе отдельных специальностей лидером по приросту новых вакансий оказалась профессия каменщика — число предложений о работе для этих специалистов выросло в 3,9 раза за год (+285%). Весной текущего года кандидаты на должность могли рассчитывать в среднем на 125 036 рублей в месяц за полный рабочий день.

На втором месте по приросту числа предложений для соискателей — профессия бетонщика. Спрос работодателей на них в Казани вырос в 3,1 раза (+211%) за год год к году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 53 318 рублей в месяц.

Также в тройку лидеров по приросту новых вакансий в сфере строительства вошла профессия штукатура, ставшая также одной из самых массовых. Число новых предложений с весны прошлого года увеличилось в 2,9 раза (+195%). Средние предлагаемые зарплаты для новых кадров весной 2024 года составляли 71 882 рубля в месяц.

Стоит подчеркнуть, что в конце мая Минтруд Татарстана сообщил, что в Татарстане сохраняется более 54 тысяч свободных рабочих мест. Таким образом, в республике доступно в среднем 14 вакансий на человека, который ищет работу.

Разиль Самигуллин