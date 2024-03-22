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В «Крокус сити холле» в Москве произошла стрельба, а затем начался пожар

20:35, 22.03.2024

В «Крокус сити холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

После этого, передает издание, в здании начался пожар. По информации ТАСС, в здании произошел взрыв. По информации издания, там проходил концерт группы «Пикник». ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что музыканты не пострадали.

Артем Гафаров
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Происшествия
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