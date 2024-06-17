Книга «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» получила диплом на фестивале «Архитектурное наследие»

Фото: Союз архитекторов России

На VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» книга «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» получила диплом от Союза архитекторов России в номинации «Лучшая книга об архитектурном наследии». Всего в этой номинации было 23 претендента на награды.



Книга посвящена восстановлению значимых объектов культурного наследия в историческом центре Казани и Большому собранию изящных искусств ASG. В книге освещаются аспекты сохранения различных категорий культурного наследия: старинных зданий, живописи, предметов прикладного искусства. Книга освещает не только работу ГК ASG, но и деятельность широкого круга экспертов. Научный редактор издания — помощник раиса РТ Олеся Балтусова.

С тем, чтобы вести культурно-просветительскую и научно-искусствоведческую деятельность, в компании создано специальное научное подразделение — Международный институт культурного наследия. Его директор Алина Булгакова и получала диплом в Тюмени.

— Получилось достойное издание, которое действительно позиционирует Казань и нашу республику как территорию, где сохранение культурного наследия — одно из направлений государственной политики. Направление нашей деятельности, как и у любого научно-исследовательского института, комплексное — мы изучаем, атрибутируем, реставрируем и транслируем произведения искусства и информацию о них, — отметила автор-составитель книги, старший научный сотрудник Международного института культурного наследия и главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина.

Значительная часть книги посвящена работе по реставрации экспонатов Музея частных коллекций ASG в Казани. На сегодняшний день в коллекции Большого собрания изящных искусств ASG более 7 000 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Издательская деятельность компании продолжается: в ближайшее время будет выпущен каталог об объектах культурного наследия и предметах искусства «Дворец изящных искусств ASG: здание, коллекции, интерьеры». В июле увидит свет книга «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение культурного наследия».

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