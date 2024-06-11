Белоруссия рассчитывает на вступление в БРИКС после саммита в Казани

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Минск надеется на то, что Белоруссия сможет вступить в объединение БРИКС после предстоящего саммита, который пройдет в октябре в Казани, пишет «Интерфакс».



По словам министра иностранных дел республики Сергея Алейника, страны БРИКС обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, которые могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира. Он также добавил, что Белоруссия готова внести свой вклад в общие усилия, в том числе в урегулирование украинского кризиса.

Министр назвал важной задачей развитие механизмов взаимных расчетов и межбанковского сотрудничества в целях снижения рисков, которые глобальная финансовая система потенциально может создать для любого члена мирового сообщества. Минск поддерживает идею расширения использования национальных валют.

— Являясь одним из ведущих мировых экспортеров калийных удобрений и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства, Беларусь готова вносить свою лепту в поддержание международной продовольственной безопасности, — заявил глава МИД Белоруссии.

Напомним, Зимбабве заявило о своем желании вступить в БРИКС. Этот вопрос был обсужден в беседе президента России Владимира Путина и главы Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

Рената Валеева