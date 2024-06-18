Роспотребнадзор по Татарстану связался с кругом покупателей салата, вызвавшего симптомы ботулизма

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану установило круг покупателей салата «Лобио с фасолью», который, предварительно, вызвал симптомы ботулизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели телефонный обзвон 116 покупателей продукции и посоветовали им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания.

Оставшиеся 136 порций салата изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

Напомним, число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Елизавета Пуншева