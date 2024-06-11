Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы погиб вице-президент Малави Саулос Чилима. Об этом сообщило правительство страны.

Накануне самолет вылетел из Лилонгве, столицы Малави, около 9 утра по местному времени (10 утра по московскому) и направлялся в город Мзузу. На его борту находились 10 человек, включая политика. Позже воздушное судно пропало с радаров.



После того как наземные службы не смогли связаться с самолетом, президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию. Отметим, что на посту вице-президента южноафриканской страны Чилима находился с 2014 года.

Напомним, 19 мая 2024 года в авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а вместе с ним на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.