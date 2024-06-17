В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления людей салатом

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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после отравления жителей республики салатом. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, несколько человек были доставлены в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, устанавливаются места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.

Сегодня в Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио из доставки. Пострадавшие находятся в инфекционной больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Разиль Самигуллин