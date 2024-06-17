В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления людей салатом
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после отравления жителей республики салатом. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По предварительным данным, несколько человек были доставлены в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, устанавливаются места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.
Сегодня в Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио из доставки. Пострадавшие находятся в инфекционной больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.