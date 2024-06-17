По поручению Бастрыкина в Татарстане проверят факт нарушения прав жильцов многоквартирного дома в селе Усады

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане проверят факт нарушения прав жильцов многоквартирного дома в селе Усады. Соответствующее поручение председателя СК России Александра Бастрыкина передано исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Татарстану Павлу Олейнику.

Решение о проведении проверки было принято после сообщений в СМИ и социальных сетях о ненадлежащем содержании лифта в многоквартирном доме в ЖК «Счастливый» в селе Усады. Так, 15 июня в одном из домов произошло падение лифта, в котором находилась семья с двухлетним ребенком. Жители не пострадали, поскольку произошла аварийная остановка на первом этаже здания. Известно, что это не единичный случай и ремонт лифтового оборудования проводится некачественно.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Татарстану Павел Олейник должен провести проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения председателя СК России и ход проверки будут контролироваться в центральном аппарате ведомства.

Стоит подчеркнуть, что сообщения о падении лифта с семьей и двухлетним ребенком появились вчера. Также о плохой работе лифтового оборудования сообщалось в мае — при отключении электричества в доме.

Разиль Самигуллин