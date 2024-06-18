Новая схема мошенничества: как злоумышленники могут получить доступ к мобильным банкам и порталу «Госуслуг»

Фото: Динар Фатыхов

В последнее время мошенники освоили новую схему, которая позволяет им получать доступ к банковским мобильным приложениям и учетным записям на портале «Госуслуги», сообщают «Ведомости».

Злоумышленники выдают себя за сотрудников «Почты России» и сообщают о доставке посылки, за которую необходимо оплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки они просят сообщить код из SMS-сообщения, объясняя это необходимостью официального отказа в базах почты.

Следуя инструкции телефонных аферистов, человек предоставляет доступ к своему банковскому мобильному приложению или к учетной записи на портале «Госуслуги» третьим лицам.



Напомним, ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей.