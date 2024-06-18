Законопроект о запрете продажи энергетиков детям принят в первом чтении

Фото: Дарья Пинегина

В Государственной думе России рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Во время обсуждения председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что принятия такого закона ожидают родители несовершеннолетних детей. Он также отметил, что энергетики замаскированы под безобидный напиток, который якобы приносит пользу, но на самом деле они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей, включая сердечные заболевания.

Председатель Госдумы также акцентировал внимание на необходимости прекратить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за нарушение запрета на продажу этих напитков детям.

О том, что Госдума рассмотрит законопроект об отмене продажи энергетических напитков детям, стало известно сегодня утром. Законопроект был предложен в ответ на многочисленные обращения родителей.

Разиль Самигуллин