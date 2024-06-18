Число казанцев с признаками ботулизма достигло шести

Фото: Максим Платонов

В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью, у них были выявлены симптомы ботулизма, пишет ТАСС. Как уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт».



Случаи подозрения на ботулизм также зарегистрировали в Нижнем Новгороде и Казани. В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио, произведенного ООО «Локалкитчен». Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проводит проверку ретейлера. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление обстоятельств отравления.

Ведомство приостановило продажу продуктов от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Напомним, СК Татарстана возбудил уголовное дело после отравления жителей республики салатом. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».