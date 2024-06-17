К концу недели температура воздуха в республике опустится до +25 градусов

Фото: Максим Платонов

В прошедшие выходные в Татарстане наблюдалась жаркая и неустойчивая погода. При прохождении атмосферных фронтов местами отмечались дожди различной интенсивности и грозы. Воздух в дневные часы прогревался от +27 до +32 градусов, а на крайнем юго-востоке — до +36, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня также местами отмечается кратковременный дождь, температуры в полдень составили от +25 до +30. В предстоящие двое суток, 18 и 19 июня, погода в республике будет формироваться под влиянием активных атмосферных фронтов западного циклона. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, сильный ветер до 15—20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах возможен град. Днем 18 июня ожидается от +30 до +35, 19 июня — от +26 до +31 градуса.

В четверг, 20 июня, с отходом циклона и ростом атмосферного давления кратковременный дождь будет отмечаться лишь ночью в восточных районах. Днем температурный фон немного понизится и составит от +24 до +29, ночью — от +13 до +18 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в республике снова ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон заметно снизится — днем ожидается не выше +20—25 градусов.

Разиль Самигуллин