В Малави пропал самолет с вице-президентом на борту

Фото: Максим Платонов

В Республике Малави пропал самолет, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Чилима и еще девять пассажиров. Об этом сообщило правительство страны в социальных сетях.



Самолет вылетел из Лилонгве, столицы Малави, около 9 утра по местному времени (10 утра по московскому) и направлялся в город Мзузу. Однако связь с самолетом была потеряна, и он не долетел до пункта назначения.

Президент Малави Лазарус Маккарти Чаквера был проинформирован о случившемся. Он немедленно распорядился начать поиски пропавшего самолета и отменил запланированную поездку на Багамские острова.

Саулос Чилима занял пост вице-президента Малави в мае 2014 года и повторно принес присягу в этой должности в 2020 году.

В настоящий момент подробности происшествия уточняются.

Напомним, 19 мая президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при падении вертолета. Вместе с Раиси на борту вертолета находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

