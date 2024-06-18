Путин: северные надбавки не должны учитываться в налоговой базе новой прогрессивной шкалы НДФЛ

Президент России Владимир Путин заявил, что надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях, в частности в районах Крайнего Севера, не должны учитываться при расчете НДФЛ по новой прогрессивной шкале.



— Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые, сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях. При учете сумм по налогообложению эти доходы, надбавки должны быть вынесены за скобки. И только базовая часть должна учитываться в налогообложении, — сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока во вторник.

В настоящее время северные надбавки облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В Госдуме рассматривается законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, которыми, в частности, вводится новая прогрессивная шкала НДФЛ.

Напомним, правительство России одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы. Соответствующие документы Минфин внес еще 28 мая. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».