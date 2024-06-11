В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани открылась выставка «Покорившая Олимп»

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани открылась выставка «Покорившая Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина», посвященная истории мирового спорта и вкладу России в его развитие.



Выставка уже побывала в Минске, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Пекине. В Казани она открылась при участии ректора РМОУ, академика РАО, профессора Льва Белоусова, замминистра спорта России Алексея Морозова, заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова и олимпийского чемпиона, посла Игр БРИКС Ильи Захарова.

Уже завтра, 12 июня, выставка будет открыта для всех желающих. Посетители смогут увидеть подлинные наградные и памятные медали, факелы, дипломы и другие мемориальные предметы олимпийской хроники.

Организаторами выставки выступили Российский Международный Олимпийский университет, Министерство спорта Российской Федерации и Национальная библиотека Республики Татарстан.

Напомним, 7 июня, в здании Присутственных мест Казанского Кремля открылась уникальная выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Она представляет собой реконструкцию масштабной экспозиции современного искусства, забытой и едва не утраченной в Вятской губернии сто лет назад.

Рената Валеева