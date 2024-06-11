Президент Франции Макрон рассматривает возможность своей отставки

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность своей отставки, если на парламентских выборах победят крайне правые. Об этом сообщают «Ведомости» с отсылкой на европейскую станцию Europe 1.

— Отставка президента — не табу. Сегодня мы должны рассмотреть все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока, — приводит станция слова одного из приближенных главы государства.

Макрон принял решение распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.

Сейчас существует два возможных сценария развития событий: Макрон может уйти в отставку или «сосуществовать во власти» вместе с правым «Национальным объединением», чтобы «не мешать провалу политики партии» до 2027 г. — тогда во Франции пройдут выборы президента.