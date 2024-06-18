Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит проект закона, предусматривающий запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Эта инициатива направлена на защиту здоровья детей и молодежи от потенциально вредных последствий потребления энергетиков.

Законопроект предложен в ответ на многочисленные обращения родителей и учителей, которые обеспокоены влиянием энергетических напитков на здоровье подрастающего поколения. Врачи подтверждают, что бесконтрольное употребление энергетиков может привести к развитию гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Если законопроект будет принят, норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Это решение призвано защитить здоровье детей, а также предотвратить формирование вредных привычек у молодежи.

Напомним, большинство жителей Казани поддерживают законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.