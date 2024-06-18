Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды. Так, при прохождении активных атмосферных фронтов на территории Татарстана и в городе Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозируется с 14 часов 18 июня до 21 часа 19 июня 2024 года. Также сообщается, что местами порывы ветра могут усилиться до 24 м/с, сопровождаясь ливневыми дождями и локальным градом.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду в республике прогнозируется от +26 до +31 градусов тепла. В четверг, 20 июня, с отходом циклона и ростом атмосферного давления кратковременный дождь будет отмечаться лишь ночью в восточных районах. Днем температурный фон немного понизится и составит от +24 до +29 градусов тепла.

Разиль Самигуллин