Мэр Йошкар-Олы подал в отставку

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов написал заявление об отставке по собственному желанию, пишет ТАСС. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрит городское собрание депутатов 17 июня, следует из проекта решения на сайте горсобрания.



— Досрочно прекратить полномочия главы администрации городского округа города Йошкар-Олы Маслова Евгения Васильевича в виду отставки по собственному желанию 17 июня 2024 года, — говорится в проекте решения, которое будет рассмотрено на внеочередной сессии собрания депутатов.

Евгений Маслов занимает пост мэра Йошкар-Олы с декабря 2015 года. Седьмой созыв городского собрания депутатов назначил его на эту должность повторно 6 ноября 2019 года.

Напомним, 4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение покинуть свой пост.

Рената Валеева