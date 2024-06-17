Сохраняя традиции: Сабантуй отпраздновали в Нижнекамске

Нижнекамские нефтепереработчики поздравили всех с Праздником плуга

Фото: realnoevremya.ru

Шумно, весело, с размахом нижнекамцы и гости города отметили Сабантуй-2024. Праздник плуга, который посетили более 20 тысяч человек, получился ярким и запоминающимся. Программа была насыщенной: театрализованный пролог, награждение работников сельского хозяйства, картинная галерея, фотовыставка, торговля, скачки, активности от градообразующих предприятий. Подробности — в материале «Реального времени».

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Одной из самых популярных на городском Сабантуе — уже по традиции — стала площадка «ТАИФ-НК». Она начала работать с 9 часов.

На площадке работала фотозона. Реальное время / realnoevremya.ru

Главная тема праздника — сохранение национальных традиций и культурного многообразия. Под еще нежарким утренним солнцем приглашенные артисты в татарских национальных костюмах исполнили хореографическую композицию «Пролог».



Простые парни из татарской деревни синхронно взмахивали граблями, изображая весенний сев. Реальное время / realnoevremya.ru

В конце действа к ним присоединились герои сказок Габдуллы Тукая — Су анасы и Шурале. Легендарные персонажи совсем не собирались щекотать или пугать, а были настроены очень благодушно.



Подарок от Шурале — книга сказок. Реальное время / realnoevremya.ru

Они вручили подарки — красочные иллюстрированные сборники татарских сказок — почетным гостям площадки: главному советнику председателя правления АО «ТАИФ» по нефтехимии Фариду Минигулову, генеральному директору «ТАИФ-НК» Максиму Новикову, генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Марату Фаляхову, главе Нижнекамского муниципального района, мэру Нижнекамска Рамилю Муллину и руководителям исполнительного комитета. Гости праздника сердечно поблагодарили за теплый прием и поздравили всех сотрудников акционерного общества с праздником.



Фарид Минигулов: «Народные обычаи — это наши корни». Реальное время / realnoevremya.ru

— Человек растет из традиций, из истории, из того, что было с ним, его родителями, предками, его землей. Народные обычаи — это наши корни. И они важны для того, чтобы понимать, кто ты, какой ты человек. Сегодняшний праздник — составляющая нашего культурного кода. Веселый, легкий, яркий нижнекамский Сабантуй — один из лучших в республике. Я рад быть здесь и поздравить коллег с праздником, — поделился Фарид Минигулов.



Почетный гражданин Нижнекамска, бывший директор Горэлектротранспорта Рафаил Хабибуллин не оставил без внимания площадку предприятия.

Рафаил Хабибуллин: «Желаю успехов в работе». Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы с первостроителями не могли не заглянуть сюда, хотя нас уже ждут на трибуне. Здесь так красиво, артисты поют, нас хорошо встретили. Здорово, что наши предприятия готовы так много отдавать городу. Я от души благодарю и поздравляю с прекрасным праздником! Желаю успехов в работе! — пожелал Рафаил Исмагилович.



Они стояли у истоков

По доброй традиции дорогими гостями площадки стали ветераны нефтеперерабатывающей компании. Ветеран отрасли Жамиль Шайхутдинов трудился сначала главным механиком, потом по состоянию здоровья перешел на должность инженера промышленной безопасности завода бензинов.

Жамиль Шайхутдинов: «В становлении нижнекамского нефтеперерабатывающего предприятия есть и мой вклад». Реальное время / realnoevremya.ru

— Греет душу, что в становлении нижнекамского нефтеперерабатывающего предприятия есть и мой вклад. Когда я трудоустроился на завод бензинов, еще не был завершен монтаж. Я участвовал в монтажных работах, пусконаладке, испытании аппаратов и трубопроводов. Сейчас я уже 8 лет на пенсии, но связи с коллегами не потерял. Мы регулярно общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Рядом со мной коллеги, как и меня, их пригласил совет ветеранов предприятия. Мы общаемся, вспоминаем былое, может, и споем. Большое спасибо за возможность побывать на таком хорошем празднике, — поблагодарил ветеран и спел куплет любимой песни на татарском языке.



Баланс работы и отдыха

Помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок рассказал корреспонденту «Реального времени», что общество ежегодно приглашает на Сабантуй ветеранов, организует различные активности и вовлекает в общественную жизнь молодых специалистов.

Владимир Гатунок: «Вижу на нашей площадке множество улыбающихся лиц». Реальное время / realnoevremya.ru

— Сабантуй — праздник, который нравится всем. Я всегда вижу на нашей площадке множество улыбающихся лиц. К тому же это отличная возможность для сплочения коллектива, общения в неформальной обстановке. Ведь мы умеем не только хорошо работать, но и красиво отдыхать, — поделился Владимир Иванович.

Актив предприятия поддерживает Роберта Ямгурова. Реальное время / realnoevremya.ru

Актив предприятия выступил на празднике с хореографической композицией «Ну-ка, все вместе!». Зажигала и кавер-группа «К-201», участниками которой являются сотрудники предприятия.



Алена Калугина трогательно исполнила песню про родной край. Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы выступаем уже не первый раз, уже отлично спелись. Ребята в группе — работники компании. Нам нравится, когда наши песни поднимают настроение зрителей. Это такая энергия, — поделилась солистка «К-201» Алена Калугина.



Спорткар

На площадке активностей выделялся гоночный автомобиль команды «ТАИФМОТОРСПОРТ». Спорткар сразу привлекал внимание всех гостей.

Айдар Митхуллин рассказал, что Cupra Leon Дмитрия Брагина недавно вернулся с бронзой с гонок премьер-класса СМП РСКГ Туринг в Нижнем Новгороде. Реальное время / realnoevremya.ru

— При поддержке нефтепереработчиков наша команда шесть раз завоевывала титул чемпионов России. Мы привезли чемпионское авто сюда в Нижнекамск, во-первых, чтобы украсить площадку, во-вторых, чтобы мир автогонок стал ближе каждому гостю Сабантуя. Не у всех есть возможность отправиться на соревнования, поболеть за нас. А здесь все желающие могут посмотреть, потрогать, заглянуть в нашу машину, — отметил механик гоночной команды Айдар Митхуллин.



Нижнекамец Ильшат с сыном сделал совместное фото на фоне машины. Реальное время / realnoevremya.ru

— Я стараюсь следить за успехами татарстанской команды. Меня очень воодушевляют скорость и выдержка пилотов гоночных машин. Большое спасибо за шанс полюбоваться гоночным болидом вживую, — поблагодарил Ильшат.



«Только положительные эмоции»

Кроме кавер-групп и солиста Роберта Ямгурова, на сцене выступил шоу-балет «Кристалл». После первой же композиции танцоры спустились к зрителям и предложили присоединиться к ним. Получился танцевальный флешмоб. Ирина приехала к подруге из Магнитогорска. Девушки занимаются зумбой и отлично влились в танец.

Шурале и Су анасы фотографировались со всеми желающими. Реальное время / realnoevremya.ru

— Такой позитив, такое восхитительное настроение! Солнце, музыка, драйв! Только радостные эмоции. Ребята круто зажигают. Нам очень понравилось, сделали фото с Шурале, — рассказала Ирина.



Казанцу Ахиру Сайфутдинову праздник тоже пришелся по душе. Сын Ахира поиграл в «Лего» и проверил свою меткость на надувных аттракционах.

— Я впервые на нижнекамском Сабантуе. И у меня только положительные эмоции. На этой площадке столько разных развлекательных зон! Классное мероприятия с точки зрения организации, прямо вау-эффект, — считает Ахир.

Топоры, мячи и «батоны»

Интерактивы площадки никого не оставили равнодушными. Ведущий проводил веселые конкурсы, рассказывал об активностях.

Проходить полосу препятствий в таком снаряжении непросто. Реальное время / realnoevremya.ru

Среди них фотозоны, мягкая полоса препятствий, «лего»-стройка, эстафеты, надувные кольцеброс, топоры и баскетбол.



Меткость можно было проверить и в надувной «Галактике». И гостям, и «хозяевам» было чем заняться. Реальное время / realnoevremya.ru

— Настроение прекрасное, просто чудесная площадка. Есть активности, есть что послушать, что покушать, можно и спокойно посидеть в теньке. Коллеги из актива зажигают. Я и сам весело провожу время. Побросал топоры и кольца, — рассказал о своих впечатлениях Равиль Гимадиев.



Равиль Гимадиев и Алексей Чечин играют в кавер-группе «К-201». Реальное время / realnoevremya.ru

Гостье площадки Анне, которая пришла с братишкой, даже некогда было отвечать на вопросы, так ее увлекли активности. Она уверенно влезла в огромные бутсы, кокошник и сарафан и начал соревноваться с братом. Победила, как водится, дружба, хорошее настроение было у всех.



Нефтепереработчику Алексею Чечину особенно понравилось выступление кавер-группы «Чак-чак». Реальное время / realnoevremya.ru

Ралина с сестренкой решили не просто пробежать в гигантских аксессуарах эстафету, но и преодолеть мягкую полосу препятствия. Бабушка девочек усиленно болела за внучек.



— Проходить трассу было достаточно сложно. Еще и Алина толкалась. Никогда в таком раньше не участвовала. Очень забавно, — отметила девочка.

Надевать кокошник уже весело. Реальное время / realnoevremya.ru

Лилия Хасанова с детьми задержалась на площадке компании надолго — участвовали в конкурсах, выиграли призы.



— Мы пришли на Сабантуй, потому что младший сын выступал на малой сцене Сабантуя. После выступления мы обошли всю «Ильинку». И здесь детям показалось интереснее всего, — подчеркнула Лилия.

«Лего» — одна из любимых детских активностей. Реальное время / realnoevremya.ru

Юной Риане больше всего понравилось собирать замок из «Лего».



— Здесь очень круто! — воскликнула девочка и побежала бросать топоры.

Праздничная площадка работала до 14 часов, каждый миг даря гостям Сабантуя радость.