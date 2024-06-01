4 800 субботников и 400 тысяч неравнодушных: в Татарстане окончился экологический двухмесячник

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков подвел итоги двухмесячника и наградил победителей конкурса «Эковесна»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершена «генеральная уборка»: за два месяца 400 тысяч жителей республики приняли участие более чем в 15 тысячах экологических акций. Это и уборка территорий, и поиск несанкционированных свалок, и вывоз отходов на полигоны, и высадка деревьев, и многое другое. Кроме того, в двухмесячнике участвовали все муниципальные образования, природоохранные службы, предприятия, госорганы. Параллельно с окончанием этой работы были подведены первые итоги конкурса «Эковесна». Министр экологии республики Александр Шадриков, рассказывая о неравнодушных татарстанцах, которые болеют за экологию своих родных мест, процитировал слова митрополита Феофана: «Возрождая малую родину, мы возрождаем Великую Россию». Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 и итоги конкурса по двум номинациям — в «Реальном времени».

Только цифры

Санитарно-экологический двухмесячник, старт которому был дан 1 апреля, окончен. Сегодня на традиционном субботнем заседании в Кабмине министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков подвел его итоги и огласил внушительные цифры.

За два месяца в Татарстане прошло более 15 тысяч экологоориентированных акций.

В них приняли участие 398 865 жителей республики.



Задействованы 11 855 единиц техники.



На полигоны вывезены 348 тысяч кубометров мусора.



Посажены 764 тысячи деревьев и кустарников.

С 1 апреля в Татарстане провели 4 800 субботников, 2 авиаоблета и совместные с РЖД комиссионные объезды вдоль железнодорожных путей.

В экологическую приемную поступили 2 737 обращений (из них 83% уже решены).

Массовые субботники и экологические акции проводились с первых дней апреля, и даже поздний сход снега не стал этому помехой: там, где снег не давал проводить уборку, занимались памятниками, обелисками и чистили дорожное полотно. Александр Шадриков поблагодарил татарстанцев:

— Спасибо всем за помощь и неравнодушие! Двухмесячник — это только старт массовых уборок, наводить чистоту нужно до поздней осени, пока не ликвидируем все свалки, а лучше не допускать их появления! Традиционно 60-дневный марафон чистоты активно поддерживают все поколения татарстанцев, а самое главное — в нем участвует много детей, что подтверждает ежегодный конкурс «Школьный экопатруль». За период двухмесячника от школьников поступило 1 740 фотографий с местами несанкционированного размещения отходов. 75% этих обращений уже решены.

Двухмесячник — это только старт массовых уборок, наводить чистоту нужно до поздней осени, пока не ликвидируем все свалки, а лучше не допускать их появления!

Во время авиаоблета искали свалки, а нашли незаконные земельные участки в водоохранной зоне

Традиционно высока активность жителей в информировании органов власти о нарушениях. Из 2 737 обращений, поступивших за два минувших месяца в экологическую приемную, большая часть (2 121) — по категории «Свалки». Только через «Народный контроль» на свалки пожаловались 342 татарстанца. Министр напомнил, что рассматривать эти обращения нужно оперативно — в течение 10 дней. Иначе вполне резонно недовольство людей.

— 10 дней — срок вполне достаточный, и в 29 муниципальных районах заявки решаются своевременно. Но в 16 районах имеются нерешенные жалобы, — сообщил Александр Шадриков.

Надзорные органы за два месяца выявили 3 460 нарушений экологического законодательства. Из них 1 799 устранены, полторы тысячи нарушителей привлечены к административной ответственности. Штрафов наложено на сумму около 5 миллионов рублей. В качестве примера такого нарушения министр привел огромную свалку строительных отходов в Верхнеуслонском районе, которую сейчас ликвидируют. А вот в Черемшанском районе найденную свалку площадью 700 «квадратов» ухитрились расчистить за неделю!

Территорию республики во время двухмесячника патрулировали и с земли, и с воздуха, и с воды. Так, совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» обследовали обочины автотрасс: провели 30 рейдов, во время которых нашли 71 нарушение.

В ходе двух авиаоблетов зафиксировали 203 нарушения. Кроме свалок, были выявлены земельные участки, сформированные с нарушением природоохранного законодательства. Проще говоря, в водоохранной зоне. Рассказывая об этом, министр заметил: те сотрудники исполкомов, кто выдает разрешения на формирование таких участков, должны не только надеяться на карты, но и сами выезжать на места. С начала года экологи нашли в Татарстане 1 200 таких участков! Материалы направлены в прокуратуру.

С начала года экологи нашли в Татарстане 1 200 незаконно сформированных земельных участков в водоохранной зоне. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Еще одно проблемное место — участки вдоль железной дороги. Во время совместных с РЖД комиссионных объездов на таких участках было выявлено 45 нарушений, а устранено к настоящему времени всего три.

— Коллеги! Прошу принять во внимание, что в июне встречаем участников и гостей Игр стран БРИКС. Необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок все полосы отвода железных и автомобильных дорог! — напомнил министр экологии.

«Возрождая малую Родину, мы возрождаем великую Россию»

Началось награждение победителей конкурса «Эковесна» — итоги подводятся постепенно, сегодня была «первая серия». В нынешнем году на конкурс «Эковесна» поступило 1 200 заявок. Александр Шадриков рассказал о тех татарстанцах, которых по праву можно назвать героями в деле охраны окружающей среды и пояснил:

— Это не просто красивая фраза. Приведу слова владыки Феофана, который не раз говорил: «Возрождая малую Родину — мы возрождаем Великую Россию!» Так оно и есть!

В пример министр привел ребят из Мензелинской школы №3. Ребята ухитрились провести 150 мероприятий за два месяца! Они убирались на территории, сажали деревья и даже выезжали в приюты для бездомных животных. А 15 школьников из Муслюмовской гимназии успели провести 100 экологических акций — уборку берегов, посадку деревьев, сбор макулатуры.

2024-й объявлен в России Годом семьи. Поэтому награждение победителей конкурса начали с номинации «Экосемья». 3-е и 2-е места заняли семьи Мачихиных и Шарифуллиных из Менделеевского района. Победителями стала семья Ханнановых (Сармановский район).

Кроме того, на совещании наградили лучшие муниципальные образования по итогам санитарно-экологического двухмесячника, награды вручал раис Татарстана Рустам Минииханов. Среди сельских районов третье место занял Апастовский, второе — Сабинский, а победил — Высокогорский. Бронзу среди районов с центрами в городах республики взял Менделеевский, серебро — у Альметьевского, а лучшим стал Кукморский. В группе «городские округа» второе место получили Челны, а победила Казань.



Лучшим муниципальным образованием по итогам санитарно-экологического двухмесячника среди городских округов Татарстана стала Казань. Максим Платонов / realnoevremya.ru