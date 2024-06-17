Стали известны наиболее аварийные улицы в Казани

Фото: Максим Платонов

Стали известны наиболее аварийные улицы в Казани. Эксперты провели анализ заявлений о ДТП клиентов за период с января по май 2024 года. Исследование проводилось на основе данных по ОСАГО и каско, говорится в исследовании компании «Ингосстрах» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно полученным данным, самыми аварийными в Казани стали проспект Победы, проспект Ямашева, Оренбургский тракт, Сибирский тракт и Чистопольская улица. По доле заявленных ДТП по ОСАГО эти улицы заняли первые пять мест. В рейтинге по каско также лидируют проспект Победы и улица Чистопольская, но они делят первое место с проспектом Ямашева. Также в список вошли Оренбургский тракт и улица Рихарда Зорге.

Кроме того, исследование показало, какие марки автомобилей чаще всего становились участниками ДТП в столице Татарстана. По ОСАГО владельцы Kia, Hyundai, LADA, Volkswagen и Renault чаще всего обращались за возмещением ущерба. По каско в «Ингосстрах» чаще всего обращались владельцы тех же марок, а также Haval и Skoda.

Также в компании отметили, что мужчины в Казани за указанный период 2024 года попадали в аварии чаще, чем женщины.

Стоит подчеркнуть, что за I квартал в Казани произошло 258 ДТП. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадавших также стало меньше — на 9%.

Разиль Самигуллин